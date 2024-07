Marcos Caruso em 'Mulheres Apaixonadas' - Foto: Reprodução/Globo

Publicado 16/07/2024 11:00 | Atualizado 16/07/2024 11:01

Os atores Marcos Caruso e Regiane Alves se reuniram para um encontro especial no programa 'Reviva a Cena', do Canal Viva, onde falaram sobre um dos trechos mais emblemáticos da teledramaturgia brasileira. Em 'Mulheres Apaixonadas' (2003), da Globo, os dois interpretaram Carlão e Dóris, pai e filha, entregando momentos inesquecíveis ao público. A surra com cinto, que marcou a novela, foi o foco da conversa.



Durante a gravação do programa, Marcos Caruso revelou detalhes dos bastidores da famosa cena em que Carlão perde a paciência com Dóris e a agride com um cinto. Ele explicou que o recorte precisou ser regravado horas antes de ir ao ar. Regiane Alves acrescentou que o cinto cenográfico inicialmente utilizado não funcionou, e eles tiveram que improvisar.



"Dava para perceber. la ter que regravar com um cinto de verdade. Falei para o Ricardo [diretor] que não ia conseguir refazer [com um cinto de verdade]", relatou Regiane. Caruso então explicou como protegeu sua colega durante as gravações.

"Ela ficava deitada e eu batia na cama, mas o corte da câmera dava a impressão de que era nela. Foram 11 cintadas na cama, mas a décima segunda acabou pegando no braço dela", disse o ator, revelando o cuidado que teve nas filmagens.



Regiane Alves se emocionou ao recordar o impacto da cena. "Quando a gente entrou no estúdio e viu que estava cheio, percebemos o quanto aquela cena era aguardada. Depois que terminou, eu fui chorar", confessou ela, visivelmente emocionada.

Já no programa, Marcos Caruso e a atriz não conseguiram segurar as lágrimas. "Já vi essa cena algumas vezes, mas nunca tinha visto com você. Foi muito forte", finalizou, emocionado, demonstrando a profundidade do momento para ambos.