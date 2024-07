Ex de Ana Hickmann é acusado de movimentar R$ 947 mi no exterior - Foto: Reprodução

Ex de Ana Hickmann é acusado de movimentar R$ 947 mi no exteriorFoto: Reprodução

Publicado 16/07/2024 14:52

O tumulto envolvendo Ana Hickmann e Alexandre Correa não dá sinais de que será resolvido tão cedo e o ex-casal se enfrentará na Justiça em breve. Recentemente, foi divulgada a data da audiência virtual, no dia 12 de setembro eles se enfrentarão em um tribunal online. Um ponto crucial dessa batalha é a presença do filho do casal, Alexandre Hickmann Correa, conhecido como Alezinho.

Conforme a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, embora houvesse a possibilidade que a criança fosse chamada a depor sobre as alegações de violência que a mãe diz ter sofrido, tal cenário foi vetado pela Justiça. As entrevistas realizadas com o pequeno, de apenas 10 anos, revelaram um comportamento “frágil”, acendendo um alerta sobre a saúde emocional dele, que já enfrenta um contexto complicado.



Durante os depoimentos, Alezinho mostrou dificuldades para se expressar e preferiu não abordar certos assuntos. Diante desse contexto crítico, o Ministério Público decidiu que a criança não deve prestar depoimento, alegando que a situação poderia gerar mais trauma e ansiedade. Contudo, vale ressaltar que com a audiência se aproximando, o futuro do caso é incerto, e novas decisões podem surgir a qualquer momento.