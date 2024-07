Maíra Cardi conta que filha vai fazer bolos para vender - Reprodução/Instagram

Publicado 16/07/2024 13:04

Maíra Cardi fez um desabafo sincero em suas redes sociais sobre os desafios da maternidade. Casada com Thiago Nigro, ela se abriu sobre suas limitações e erros, afirmando que não se considera uma boa mãe. Vale lembrar que, recentemente, a famosa entrou em uma polêmica após a filha Sophia, de 5 anos, chamar o celular de um cozinheiro de "pobre".

"Eu errei e erro muito. Sou cheia de erros e limitações. Acho que não sou uma boa mãe, sou boa o bastante para criar meus filhos como deveria", declarou. A influenciadora também revelou o custo emocional de criar seu filho, Lucas. "Uma menina de 17 anos, pegando ônibus e metrô lotado... Trabalhei para pagar as contas de gente grande. Acordando às 4 da manhã e estudando à noite", lembrou.

Maíra admitiu que não conseguiu dar o tempo que gostaria para Lucas. "Na verdade, eu não dei tempo nenhum! Cada um dá o que tem, eu não tinha! Nós sobrevivemos, mas eu não tive saúde emocional para criá-lo como deveria", confessou. Ela enfatizou como sua luta diária afetou a relação com o filho.



Refletindo sobre a chegada da filha Sophia, 18 anos após Lucas, Maíra disse que o trauma da maternidade solo ainda a assombra. "As lágrimas me lembraram de que sou carente, frustrada, fracassada... mesmo dormindo e acordando todas as noites com ela, ainda assim não é suficiente!", lamentou. "Eu não sou uma boa mãe, mas eu faço TUDO que posso. Eu amo meus filhos e faria tudo de novo para ter os dois!", finalizou.