MC Binn - Reprodução

Publicado 16/07/2024 12:18 | Atualizado 16/07/2024 12:19

O MC Binn não pretendia entrar em um relacionamento sério logo após participação no BBB 24, envolvimento com Giovanna Lima e término recente, mas aconteceu! Agora o cantor namora a jovem Ana Laura Marques, com quem compartilha momentos especiais, mas admite que sua intenção nunca foi namorar!



Em seu perfil no X, antigo Twitter, o famoso compartilhou que ele e a namorada foram ao estádio assistir um jogo do Santos com as camisas escrito “Do Binn” e “Da Ana”. Ao falar sobre o assunto, ele admitiu: “Era pra ser uma ficada e agora tamo xingando juíz junto e torcendo pro Peixão”.



Vale lembrar que, durante o reality show, o artista teve um breve relacionamento com Giovanna Lima, marcado por idas e vindas. A relação, no entanto, não foi adiante após o fim da edição. Inclusive, agora a nutricionista estaria namorando com Lucas Pizane, embora não tenham admitido o status da relação.



Nas redes sociais, a relação de MC Binn segue repercutindo. “Ridículo fazer isso na camisa. Na boa pra mim a camisa do meu time é como um manto sagrado”, criticou uma internauta. “Toda panela tem sua tampa, que sejam felizes”, desejou outra. “Eu já conheço o fim dessa história”, ironizou uma terceira, dando a entender que o casal vai terminar.