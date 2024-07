Globo sai na frente do Flamengo e São Paulo e registra marca 'O Mais Querido' - Foto: Reprodução

Publicado 16/07/2024 17:06

Um ex-casal global tem sido visto junto com frequência, após anos separados. A informação é de que os dois têm circulado por aí lado a lado, como se o tempo nunca tivesse passado. Aliás, embora estejam atualmente comprometidos com outros parceiros, vem visitando um ao outro sem preocupações.

De acordo com a colunista Mariana Morais, os famosos em questão já não se desgrudam. Além disso, há relatos de que ambos têm frequentado a casa um do outro sem qualquer cerimônia. Vale destacar que o mais novo casal tenta manter o romance no sigilo, devido ao fato de estarem se relacionando com outras pessoas. No entanto, o romance foi descoberto.



Nas redes sociais, não há nenhuma pista sobre a proximidade entre eles, mas a dupla já formouo casal do momento, há não muito tempo atrás. Inclusive, a separação conturbada na época foi destaque na mídia. Ambos já fizeram novelas juntos e, apesar dos altos e baixos, tudo indica que a química nunca se apagou.



Em respeito aos envolvidos, direta ou indiretamente, no romance secreto, este colunista concordou em não revelar os nomes do casal apaixonado. No entanto, vale ressaltar que se este relacionamento vir à tona, os fãs vão à loucura.