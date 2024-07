Naldo Benny - Reprodução/Internet

Publicado 16/07/2024 16:41 | Atualizado 16/07/2024 16:43

Naldo Benny movimentou as redes sociais ao fazer uma revelação inusitada sobre sua vida pessoal. Durante participação no programa Surubaum, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, o cantor afirmou que seu recorde de relações sexuais em uma semana era de 37 vezes.

"É tesão todos os dias, é vontade de transar toda hora. 37 por semana é o meu recorde", afirmou Naldo, arrancando risadas dos apresentadores e do ator André Marques, outro convidado do episódio. Enquanto os rapazes gargalhavam, a artista ficou assustada: "Deus me livre", declarou Gioh.



A declaração já havia gerado bastante repercussão a partir de trecho do programa publicado nas redes sociais. Entre os comentários, Nos comentários, até Xuxa Meneghel se mostrou surpresa com a revelação do artista: "Cara,nem sei o que dizer", confessou ela.

Mas, como sempre, Naldo não parou por aí. O intérprete do hit "Love, love" foi além e contou aos seguidores que superou esse recorde. "O pessoal ficou assustado comigo, papo das 37, agora já foram 41, já bati mais esse recorde", revelou em seus Stories do Instagram.



O famoso ainda aproveitou para mandar um recado bem-humorado para a Rainha dos Baixinhos. "Xuxa, minha querida, você também pode botar para ferver aí", brincou, fazendo referência à disposição sexual que diz ter.

As falas do cantor geraram uma onda de comentários nas redes sociais. “Alguém avisa o ‘Água de coco’ que é muito melhor qualidade do que quantidade por favor”, ironizou uma internauta. “O diabo é o pai da mentira e o Naldo é o pai do diabo, sem condições”, comentou outro aos risos. “O André não conseguindo disfarçar o absurdo que ouviu”, reparou um terceiro. “37 tentativas né”, brincou mais um.