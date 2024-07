Davi recupera conta do Instagram - Reprodução do Instagram

Publicado 16/07/2024 19:59 | Atualizado 16/07/2024 20:02

Davi Brito, vencedor do BBB 24, surpreendeu os seguidores ao revelar, na manhã desta terça-feira (16), o resultado de uma única sessão de tatuagem que cobriu todo o seu braço com novos desenhos. O baiano usou as redes sociais para mostrar a arte na pele. Porém, em seguida comunicou que estava doente, mostrando a foto de um termômetro, e um detalhe não passou despercebido pelos internautas.



Poucas horas depois de exibir a nova tattoo, o ex-BBB voltou às redes para conversar com os seguidores. "Boa tarde, meus fãs. Vou sumir um pouquinho, pois peguei uma virose, mas em breve acredito que estarei melhor pra estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e orem por mim, pois não estou me sentindo bem", revelou ele em seus stories do Instagram, visivelmente abatido.



Além disso, Davi explicou que, devido à doença, não conseguirá se encontrar com Tamires Assis, musa do Boi Garantido. "Gente, acho que é questão depois de fazer tatuagem dá aquele mal estar geral no corpo. A Tamires estava pra vir hoje pra Salvador, mas não vem mais. Só pra vocês não ficarem apertando a mente da menina. O real motivo disso é eu estar com muita dor de cabeça e febre alta", esclareceu.



Na ocasião, para comprovar a saúde debilitada, o baiano compartilhou uma foto de um termômetro com a temperatura de 38.6 º, que supostamente indicaria seu grau de febre. No entanto, internautas provaram que a foto foi retirada da web e detonaram o rapaz.

“Olha, te juro! É cada papo que esse Davi tem”, refletiu uma usuária. “A tatuagem é de verdade?”, questionou outra. “Ai Davi misericórdia meu filho....Vai fazer sua faculdade… Antes que seja tarde”, sugeriu uma terceira. “O melhor aluno do Naldo, no seu dia mais fraco”, ironizou mais um.