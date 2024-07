Anitta, Marina Sena e Juliano Floss - Reprodução de vídeo

Anitta, Marina Sena e Juliano FlossReprodução de vídeo

Publicado 15/07/2024 12:46

Rio - Anitta, de 31 anos, está se divertindo durante uma viagem com Mariana Sena e Juliano Floss, que assumiram o relacionamento recentemente . O influenciador digital e ex-participante do quadro "Dança dos Famosos", da TV Globo, compartilhou um vídeo e que a Poderosa surge dançando a música "Fria" ao lado dele e da amada. Eles não economizaram no rebolado.