MC Loma diz que filha se engasgou com coxinhaReprodução de vídeo

Publicado 15/07/2024 10:07

Rio - MC Loma, de 21 anos, viveu momentos de tensão após a filha, Melanie, de 1 ano, se engasgar com um pedaço de coxinha em uma padaria. Em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo, a cantora deu detalhes da situação e revelou que a pequena chegou a ficar roxa e sem ar.

"A gente estava na padaria e passou por um susto. Melanie não come muito bem, e fui pegar canja para ela comer. Ela não quis canja, a Ma pegou uma coxinha, e ela quis a coxinha de Mariely. Ma estava dando pedaços pequenininhos da coxinha. Teve uma hora que ela deu uma parte que tinha bastante massa. Essa menina se engasgou, nunca vivi isso na minha vida", afirmou.

"Melanie começou a tossir engasgada, tentei fazer a manobra, mas acho que estava tão nervosa que fiz a manobra errado. Mariely começou a pedir socorro na padaria, até que veio um homem e ajudou a gente. Melanie estava roxa, sem ar nenhum, virando o olho. Foi o maior desespero da minha vida. Depois disso, ela vomitou e ficou bem", continuou a influenciadora digital.



"Fica um alerta pra vocês que me seguem. Não dê cochinha, massa, nem nada pro filho de vocês. Melanie já tinha comido coxinha antes, mas nunca tinha acontecido dessa forma. Acho que, quando ela comeu, ficou engasgado no começo da garganta. Foi um pesadelo. A euforia passou, mas estou angustiada. Nunca vivi isso na minha vida, foi a pior coisa do mundo", concluiu Loma.