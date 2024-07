Xuxa surpreendeu João Lucas e Sasha Meneghel nesta segunda-feira (15) - Reprodução / TV Globo

Xuxa surpreendeu João Lucas e Sasha Meneghel nesta segunda-feira (15)Reprodução / TV Globo

Publicado 15/07/2024 12:03 | Atualizado 15/07/2024 12:04

O cantor João Lucas, marido de Sasha Meneghel, recebeu a bênção da sogra Xuxa durante participação no programa "Encontro", da TV Globo, exibido nesta segunda-feira (15). A apresentadora surpreendeu o genro e a filha com um recado exaltando a relação entre eles.

"Acho que a Sasha tem que agradecer a mim, porque é um pedido de sogra, é um pedido de mãe pra Deus. Eu queria tanto que ele olhasse carinhosamente pra minha filha, que tivesse um olhar apaixonado. E ela curtia muito o fato de o Ju também fazer música pra mim pra encher ela de música, de poesia. Pronto, aí vem o João. Eu fico brincando que para ser anjo só faltam as asas. Mas o João também tem um lado que não é muito anjo, não. Mas, quando ele tá aqui em casa, enche a casa com música, vive cantando, cantarolando. Esse olhar carinhoso, afetuoso, apaixonado que ele tem pela minha filha, me mata. Então. eu amo de paixão isso."

Em sua resposta, João falou da vontade que sempre teve de construir boas relações com familiares da mulher com quem se relacionasse e afirmou que se dá muito bem com a sogra.

"Eu sempre quis ter um bom relacionamento com a família da pessoa com quem eu me casasse, sempre idealizei isso, acho que é muito complexo quando você se une com alguém, né? É uma união com todos os aspectos. E eu sempre soube e percebi, na verdade, a gente namorando, um ótimo relacionamento dela com a mãe dela. E aí foi acontecendo, sabe? Eu fui ficando cada vez mais próximo e hoje a gente é assim. Eu tenho muito isso com a minha sogra, eu acho isso muito especial. A gente se olha, a gente já sabe o que a gente quer rir, o que a gente quer falar, a piada que a gente quer soltar", disse.

Sasha complementou que a mãe e o marido têm um senso de humor parecido, e João Lucas voltou exaltar as qualidades dela. "A Xuxa é uma pessoa muito verdadeira, intensa e honesta. Tudo que eu faço, que eu levo para ela, eu acredito fielmente se ela diz gostar ou não. E ela falar isso a meu respeito me pegou de surpresa. Fiquei emocionado, porque tenho muito carinho por ela", apontou.

Em maio, a estilista e o músico celebraram os três anos de união. "Esses foram os melhores 3 anos da minha vida, foram 3 anos olhando pra você e pensando: 'caraca, eu sou casado com a pessoa que eu mais amo nessa terra'", declarou João em suas redes sociais.

