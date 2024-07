Madonna e Cauã Reymond - Reprodução do Instagram

Madonna e Cauã ReymondReprodução do Instagram

Publicado 15/07/2024 11:28

Rio - Um ator brasileiro foi notado por Madonna, de 65 anos, nas redes sociais: trata-se de Cauã Reyomond. A Rainha do Pop começou a seguir o artista no Instagram e movimentou a web, nesta segunda-feira (15). Ele, por sua vez, também segue o perfil da cantora norte-americana.

fotogaleria

Não demorou muito para os internautas especularem um possível interesse da cantora em Cauã e torcerem por um romance entre eles. "A Madonna seguindo o Cauã Reymond a diva está mesmo de olho na cultura brasileira", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Ela não é boba, nem inocente", declarou outro. "Faço muito gosto desse casal", disparou uma terceira pessoa.

Madonna está solteira desde o fim do relacionamento com Josh Popper, em maio deste ano. Já Cauã não assume um novo relacionamento desde o término do casamento com Mariana Goldfarb, no ano passado. Vale lembrar que a Rainha do Pop já namorou o brasileiro Jesus Luz.