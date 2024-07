Maraisa posa aos beijos com noivo e se declara - Reprodução

Publicado 15/07/2024 10:40 | Atualizado 15/07/2024 11:32

Rio - Maraisa, dupla de Maiara, está solteira! A sertaneja confirmou o término do noivado com Fernando Mocó através de um comunicado enviado por sua assessoria de imprensa ao DIA, nesta segunda-feira (15). A cantora esclareceu que o motivo da separação só cabe a eles e disse que não falará mais sobre o assunto.

"Maraisa confirma o fim do relacionamento com Fernando Mocó. Durante um ano viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim. A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas. A cantora se reserva o direito de não falar mais sobre o assunto", diz a nota.

Os rumores sobre o fim do relacionamento da cantora surgiram após ela deixar de seguir Mocó nas redes sociais, na última semana. Maraisa e Fernando assumiram o relacionamento no meado do ano passado no ano passado.

Em novembro, a cantora foi surpreendida durante um show em Palmas, no Tocantins, com um novo pedido de casamento feito pelo empresário, diante do pai dela, Marcos César. Ela, no entanto, já havia ficado noiva dele uma semana antes.