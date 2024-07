Sophie Charlotte curte momento de folga - Reprodução / Instagram

Sophie Charlotte curte momento de folgaReprodução / Instagram

Publicado 26/07/2024 14:01

Rio - Xamã, de 34 anos, curtiu um dia de praia com Sophie Charlotte, de 35, e mostrou um vídeo, no Instagram, da atriz deixando o mar e caminhando em sua direção. O rapper ainda usou a música "Alibi", de Sevdaliza, Pabllo Vittar e Yseult como trilha sonora. Vale lembrar que os atores, que dão vida à Damião e Eliana em "Renascer", da TV Globo, já foram flagrados aos beijos em eventos no Rio neste mês.

fotogaleria

Nesta tarde, a atriz foi flagrada por um paparazzo deixando a praia com o ex-marido, Daniel de Oliveira, e o filho, Otto, de oito anos. Eles, que mantém uma boa amizade mesmo após o fim do casamento, em abril, aproveitaram o dia ensolarado na companhia do ator Julio Andrade e da mulher, Ellen Clarice.