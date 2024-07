Marília Gabriela e a neta, Valentina - Reprodução / Instagram

Publicado 26/07/2024 11:08 | Atualizado 26/07/2024 11:25

Rio - Marília Gabriela, 76 anos, comemorou antecipadamente o Dia das Avós - celebrado nesta sexta-feira (26)-, ao lado da neta Valentina, de 13 anos. A apresentadora publicou no Instagram, nesta quinta (25), uma foto de um momento das duas durante o almoço em um restaurante em São Paulo, após a ida a um espetáculo cultural na cidade.

"Fomos ao Museu da Imagem e do Som aqui em São Paulo, visitamos a belíssima mostra de grandes fotógrafos no momento expostas, fotos emocionantes por várias razões e em vários sentidos", contou a apresentadora, que atualmente está em cartaz com a peça "A Última Entrevista de Marília Gabriela", ao lado do filho Theodoro Cochrane, no Teatro Unimed, nos Jardins, em um trecho da legenda.

Os seguidores logo deixaram seus comentários: "Suas lindas", "Que delicia! Até já", "Lindas demais". Valentina é filha dos atores Dani Valente e Christiano Cochrane.