Angélica exibe as curvas em clique de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 26/07/2024 11:16

Rio - Luciano Huck compartilhou, no Instagram Stories, uma sequência de fotos da mulher, Angélica, em uma praia, nesta sexta-feira (26). Nas imagens, a loira aparece de costas, usando um biquíni preto e andando pelas areias do local. Como trilha sonora, o apresentador do "Domingão com Huck", da TV Globo, escolheu a música "Girl From Rio", de Anitta. "A caminho do mar", escreveu ele na legenda.

Apesar de não revelar o destino das férias, Huck também mostrou alguns vídeos em que ele pratica Hydrofoil, um esporte derivado do surfe. O apresentador exibiu bastante habilidade em cima da prancha 'voadora' no mar.