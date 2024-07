Luciano Huck compartilha registro romântico com Angélica - Reprodução / Instagram

Luciano Huck compartilha registro romântico com AngélicaReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2024 08:49 | Atualizado 23/07/2024 08:50

Rio - O apresentador Luciano Huck, de 52 anos, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (23), para compartilhar um registro romântico ao lado da mulher, a também apresentadora Angélica, 50.



"Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu…", escreveu o apresentador nos stories do Instagram, mencionando o trecho da música "Tá Vendo Aquela Lua", do Exaltasamba. Huck é muito amigo de Thiaguinho, um dos intérpretes da canção na época.