Mãe de Neymar compartilha cliques ao lado da terceira filha do jogadorReprodução

Publicado 22/07/2024 22:30

Rio - Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para compartilhar diversos cliques ao lado da terceira filha do jogador, Helena, com a modelo Amanda Kimberlly. Em seu Instagram, a matriarca deu as boas-vindas para a neta e se declarou para a pequena.

"Seja bem-vinda bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor", escreveu na legenda da publicação. Neymar também é pai de Davi Lucca, fruto de seu antigo relacionamento com Can Dantas, e de Mavie, sua filha com a atual namorada, Bruna Biancardi.

Confira:

Na sexta-feira (19), Neymar compartilhou os registros do parto de Helena. Nas fotos, é possível ver que Davi Lucca, primogênito do atleta, também esteve no local. "Helena 03/07/2024", escreveu o jogador no post.