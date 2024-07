Preta Gil curte praia no Maranhão e fala sobre chegada dos 50 anos - Reprodução

Preta Gil curte praia no Maranhão e fala sobre chegada dos 50 anosReprodução

Publicado 22/07/2024 19:19

Rio - Preta Gil publicou uma série de fotos, nesta segunda-feira (22), curtindo uma praia em Atins, no Maranhão. Em seu Instagram, a cantora, que faz aniversário no dia 8 de agosto, aproveitou para refletir sobre a chegada dos seus 50 anos.

fotogaleria

"Atins sempre me cura e dessa vez não foi diferente. Me sinto revitalizada e pronta para a chegada do 'Preta 50', com muito axé e amor", escreveu na legenda da publicação onde aparece de maiô e biquini. Nos comentários, os internautas fizeram questão de enaltecer a beleza da artista.

"Essas fotos estão uma loucura", disse Tati Machado. "A cada foto que eu vejo essa mulher, eu me renovo. Penso que um dia eu posso ser tão poderosa quanto ela. O olhar é de poderosa, o jeito de poderosa, a cor poderosa, ela é inteiramente poderosa. É puro poder. Linda demais, preta. Um cheiro. Nordeste te ama. Axé", afirmou uma seguidora. "E você cura muitas mulheres, pode ter certeza disso", ressaltou outra.

Confira: