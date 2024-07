Maiara emociona ao prestar homenagem de aniversário para Marília Mendonça - Reprodução / Leo Franco / AgNews / Instagram

Publicado 22/07/2024 18:29

Rio - Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, emocionou a web ao resgatar um momento especial ao lado de Marília Mendonça, que faleceu em 2021. A Rainha da Sofrência completaria 29 anos, nesta segunda-feira (22), e foi homenageada pela amiga nas redes sociais.

No Stories do Instagram, Maiara publicou um vídeo antigo onde aparece se divertindo em uma festa com a artista. Em certo momento, Marília pegou o microfone e cantou o trecho de uma canção junto com os demais artistas presentes no palco.



"Feliz aniversário para aquela que me deu o título de bebaça… Que vestia minha camisa… E comprava as minhas brigas", escreveu Maiara. "Qual a dúvida que a felicidade estava aí nesse lugar? Onde ela estava era só alegria! Te amo", completou.



Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021, vítima de um trágico acidente aéreo. Além da cantora, também morreram no local o piloto, o co-piloto, que era tio da artista e Henrique Ribeiro, seu produtor.