Graciele Lacerda reflete sobre primeiro trimestre de gravidezReprodução

Publicado 22/07/2024 15:48

Rio - Graciele Lacerda refletiu, nesta segunda-feira (22), sobre como está sendo seu primeiro trimestre de gravidez. Em seu Instagram, a influenciadora, que está à espera de seu primeiro filho com Zezé Di Camargo , publicou um longo texto sobre os aprendizados e mudanças em seu corpo.

"Esse primeiro trimestre de gravidez está me fazendo sentir o quão mágica é a gestação. São inúmeras mudanças e aprendizados, todo dia algo muda! Seja no meu corpo, ou no meu paladar. Tem dias que sinto muito enjoo e em outros sou tomada pelo sono (risos). Até preguiça de malhar eu já senti, imagina, justo eu trocar malhar por cochilar? Tem sido engraçado me observar e ver essas mudanças", afirmou.

"Talvez eu esteja me observado mais, tenho buscado (de forma involuntária) estar sozinha por pequenos períodos, e nesses momentos sempre me pego conversando com Deus ou com minha barriga. Esses dias na fazenda serão importantes para 'desacelerar'. Hoje pela manhã, fiquei pensando e me questionando, como pode um serzinho tão pequeno já ser tão amado e ja trazer tantas novidades em tão pouco tempo?", ressaltou.

Nos comentários, Graciele recebeu o apoio de diversas pessoas. "Ao nascer um bebê, nasce também outra pessoa, nasce uma mãe, que você nem imaginava como seria", disse uma seguidora. "Vai ser a grávida mais linda do ano", afirmou outra. A gravidez e magica mesmo e os sentimentos se multiplicam nos mais diversos momentos. Curta muito", reforçou uma internauta. "Já dá p ver a barriga. Seja bem-vindo (a)", pontuou outra.

