Juliano Floss quase vomita após Marina Sena comer olho de peixeReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 20:33

Rio - Juliano Floss não aguentou e quase passou mal após Marina Sena comer o olho de um peixe enquanto os dois almoçavam em um restaurante em Portugal, nesta segunda-feira (22). Nos Stories, do Instagram, a cantora mostrou o momento em que o tiktoker estava prestes a vomitar com o hábito alimentar comum na família da artista.

"Que foi, meu amor?", perguntou Marina diversas vezes enquanto Juliano fazia ânsia de vômito. "Meu amor, para com isso. Para de ser dramático". "Eu não sou dramático", rebateu o tiktoker. "Amor, toda a comida que está aqui [apontou para a barriga] está querendo ir embora", contou o influenciador.

"Gente, só porque eu comi o olho do peixe", disse Marina. "Não, você não comeu só o olho do peixe. Se você tivesse comido tudo bem. Você falou: 'amor, olha aqui'. Eu estava aqui com minha saladinha gostosa, olhei e o olho na língua dela. Porr*, amor", contou ele, que voltou a ter ânsia ao lembrar do momento.

Em seguida, Marina citou a lista de exigências que o pai dela tem para que um namorado seja aceito pela família. "Se você chegar em Taiobeiras e meu pai fritar uma traíra para você e você não comer a cabeça da traíra, eu te garanto que ele não vai querer mais que eu me relacione com você. Se não roer um pequi, se não comer uma cabeça de traíra, meu amor", ameaçou ela. "Eu faço qualquer coisa por você. Eu como qualquer cérebro de peixe", afirmou Juliano.