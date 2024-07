Sheilla foi campeã olímpica em 2008 e 2012 - Imago Images

Publicado 22/07/2024 18:29

Rio - Será que vai? A ex-jogadora de vôlei e integrante da comissão técnica da Seleção Feminina de Vôlei Sheilla Castro revelou que não sabe se estará em Paris para os Jogos Olímpicos, que começam nesta sexta-feira (26). Nesta segunda-feira (22), nos Stories, do Instagram, a campeã olímpica contou que as passagens já estão compradas, mas que sua ida ainda é uma incógnita.

Sem citar a polêmica em que teve seu nome envolvido no início do mês, Sheilla falou sobre a dúvida da ida para as Olimpíadas ao responder um seguidor. "Minha passagem estava comprada desde 2 de fevereiro para quarta-feira (24), mas, infelizmente, minha mãe não está bem, como vocês sabem. Ainda não sei... foi adiada, mas tem a possibilidade de eu não ir. Está em aberto", disse ela.

Em Paris ou no Brasil, uma coisa é certa: Sheilla estará na torcida pelas meninas do vôlei. "Acho que a gente começa bem contra o Quênia, que talvez seja o adversário mais fraco desta Olimpíada. Mas não existe chave fraca", iniciou ela.

"O Brasil já ganhou do Japão e da Polônia neste ano e já perdeu também, mas acho que as meninas estão preparadas para fazer uma grande Olimpíada e um grande resultado. A torcida não vai faltar daqui da gente e de todo Brasil. Muita energia positiva. Não tem adversário fraco. Essa Olimpíada vai ser muito equilibrada e todo jogo é muito importante", finalizou.

Relembre a polêmica



No início do mês, Sheilla teve o nome envolvido em uma polêmica com a ex-namorada, a também jogadora de vôlei Gabi Guimarães. A veterana teria criado uma conta falsa no X, antigo Twitter, para ofender a ex-companheira, mas 'revelado a identidade' ao responder um comentário com seu perfil pessoal oficial.

Após a ex-jogadora se 'revelar', internautas começaram a criar memes com a situação. "A Sheilla, da comissão técnica da seleção, espalhando hate pra sua ex… que é capitã do time… pré- Olimpíada….por meio de um fake no Twitter… a motivação? Um show da Ana Carolina. Como pode essa história ser real?", escreveu um perfil. "Que situação. A Sheilla virou 5 matchpoints em quartas de Olimpíada, mas não soube trocar de conta no Twitter", riu outro.