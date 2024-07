Perfil falso teria sido criado por Sheilla Castro, ex-namorada de Gabi Guimarães - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 07/07/2024 11:42

Rio - Viralizou nas redes sociais uma conta falsa supostamente criada pela ex-jogadora e membro da comissão técnica da seleção brasileira feminina de vôlei Sheilla Castro, de 41 anos, para ofender a também atleta Gabi Guimarães, de 30, que é ex-namorada dela. Neste sábado (6), internautas fizeram memes com o suposto comentário em que a veterana teria revelado sua identidade.

Surgiu no X, antigo Twitter, a conta @pierogiu93, onde o perfil publicou que Gabi estaria mais interessada em curtir um show de Ana Carolina do que se preparar para as Olimpíadas, que começa em 26 de julho. "Sheilla Castro, Gabi vai a um show da Ana Carolina hoje... ela perdeu o foco nas Olimpíadas... você era o foco dela. Eu sei que você tentou de tudo", escreveu em inglês.



Foi então que um internauta respondeu o post e os dois perfis começaram uma discussão, 'Piero' em inglês e o outro em português. "Para você falar que a Gabi estava bebendo bebidas alcoólicas e não está focada nas Olimpíadas, é porque você realmente não conhece ela. Agora me tira uma dúvida rapidinho, de que país você é?", questionou o perfil em defesa de Gabi.

"Eu falei um mês atrás sobre a Grécia e ninguém acreditou. Agora, todos sabem", respondeu 'Piero'. "Ela foi para a Grécia? E daí? O que isso tem a ver com beber, ir em um show e não estar focado nas Olimpíadas?", perguntou. Neste momento, supostamente dona da conta falsa, Sheilla Castro respondeu com seu perfil oficial: "Esperem e verão... de novo".

Após a ex-jogadora se 'revelar', internautas começaram a criar memes com a situação. "Bicampeã olímpica, manipuladora, traidora, corna e agora Piero Giuseppe: é ela, meus amores, Sheilla Castro", brincou um perfil. "A Sheilla, da comissão técnica da seleção, espalhando hate pra sua ex… que é capitã do time… pré- Olimpíada….por meio de um fake no Twitter… a motivação? Um show da Ana Carolina. Como pode essa história ser real?", escreveu outro. "Que situação. A Sheilla virou 5 matchpoints em quartas de Olimpíada, mas não soube trocar de conta no Twitter", riu um terceiro.

Depois que o perfil de Sheilla comentou na publicação, tanto o comentário quanto o perfil de 'Piero' foram excluídos do Twitter. Até o momento, nem Gabi ou a ex-jogadora não se pronunciaram sobre o caso nas redes sociais.

