Sthefany Brito mostra barriguinha de grávidaReprodução

Publicado 07/07/2024 20:12

Rio - À espera do segundo filho , Sthefany Brito utilizou as redes sociais, neste domingo (7), para mostrar a barriguinha de grávida. Em seu Instagram, a atriz compartilhou uma série de fotos ao lado do primogênito, Enrico, de dois anos, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovsky.