Publicado 07/07/2024 17:23

Rio - Ana Hickmann posou agarradinha, neste domingo (7), com Edu Guedes em uma praia de Curaçao. Cada vez mais apaixonados, o casal está aproveitando uns dias de descanso na ilha do Caribe e encantou os seguidores com os registros da viagem.

"Bom dia, Curaçao", escreveu Ana na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas enalteceram o relacionamento dos apresentadores. "E sim, o amor foi feito para vocês dois", afirmou uma fã. "Olha eles aí, lindo ver o amor, cumplicidade, companheirismo, união, paz e felicidade de vocês. Que Deus os abençoe grandemente", disse outra. "Ser os mais lindos assim não cansa? Apaixonada por vocês", relatou uma pessoa.

