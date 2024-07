Maíra Cardi conta que filha vai fazer bolos para vender - Reprodução/Instagram

Rio - Maíra Cardi, de 40 anos, e Thiago Nigro, de 33, já estão ensinando Sophia, de 5, a administrar sua riqueza. A empresária compartilhou em seu Instagram, no último sábado (6), que a menina tem um acordo com o padrasto para ganhar dinheiro. A estratégia atual do casal é que a pequena aumente sua renda vendendo bolos no condomínio onde vivem.

"Eles vão no mercado comprar os ingredientes para fazer bolo e ele ensiná-la a fazer dinheiro, vender. Amanhã ela vai vender aqui no condomínio os bolos saudáveis que ela vai fazer", afirmou.

A brincadeira entre eles também resultou em uma situação curiosa com uma das funcionárias da casa, quando Sophia pediu ao padrasto cédulas de dinheiro para cumprir o acordo. "Ele não tem dinheiro em espécie, só cartão, e ela quer dinheiro. Ele perguntou à nossa chef de cozinha se ela tinha para emprestar, e ela falou: 'Eu tenho, mas nunca na vida imaginei que emprestaria dinheiro ao Primo Rico'", contou, entre risadas.