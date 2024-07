Mateus, da dupla com Jorge, contrata banda Maglore para tocar em aniversário - Reprodução

Mateus, da dupla com Jorge, contrata banda Maglore para tocar em aniversárioReprodução

Publicado 07/07/2024 19:40

Rio - Mateus, da dupla com Jorge, contratou a banda Maglore para tocar em sua festa de 38 anos. A novidade foi contada pelo integrante da banda de rock alternativa, Teago Oliveira, no X, antigo Twitter, e surpreendeu os internautas que não imaginaram que o artista, que canta sertanejo, gostava do estilo musical do grupo.

"E o Mateus (da dupla Jorge & Mateus) que é fã da Maglore e simplesmente montou uma estrutura de festival pra gente tocar no aniversário dele (e dos amigos dele)? Alô, Goiânia, te amo demais. Ja já o chicote 'estrala' aqui no Sesc Mateus", escreveu.

Nos comentários, os internautas não esconderam a surpresa ao descobrir a paixão de Jorge, que canta sertanejo, por rock. "Eu amo demais o Mateus Indie infiltrado do sertanejo", disse uma pessoa. "Essa é a coisa mais aleatória que vi hoje (risos)", afirmou outra. "Que loucura", reagiu um fã. "Gente, como assim?", questionou uma seguidora.

