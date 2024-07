Anitta desabafa sobre fim da turnê mundial - Reprodução

Publicado 07/07/2024 16:30

Rio - Anitta se despede de sua turnê mundial, "Baile Funk Experience", neste domingo (7). Em seu story do Instagram, a cantora desabafou sobre o fim das apresentações, que passaram por países como México, Estados Unidos e Espanha, e falou sobre a vontade de trazer o projeto para o Brasil.

"É o fim, gente. Está acabando. Hoje, da tour, é o último [show]. Aí depois tem uma boate, depois tem um festival na Romênia e depois um festival em Londres. Mas o show da tour, por si só, hoje é o último, galera! Ai, gente, eu não quero. A gente não quer se despedir. Ai, que venha um patrocinador bem bom para me ajudar a pagar para fazer esse show bem grande no Brasil. Vamos emanar que vai vir aí e não vai ser o último", disse.

Anitta, então, refletiu sobre a diferença de sua turnê atual da antiga."Quem diria, né? Cris é que o diga que estava presente na outra tour onde eu estava só querendo me matar, eu estava querendo morrer e hoje, a nova eu está tão feliz. Eu queria mais, girar e girar pelo mundo com essa alegria e essa paz. E é isso, vamos emanar que venha um patrocinador grandão para fazer esse show imenso no Brasil. O grande espetáculo parte três", afirmou.