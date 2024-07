Zezé Di Camargo rasga camisa durante show - Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2024 12:35

Rio - Os treinos de Zezé Di Camargo, de 61 anos, estão impressionando Graciele Lacerda, de 43. A musa fitness publicou no Instagram, neste domingo, um vídeo do cantor com a camisa rasgada nos ombros durante uma apresentação. "Está tão forte que rasgou", brincou ela, destacando a boa forma do noivo.

Em janeiro deste ano, a influenciadora afirmou que continua firme em seus planos de se tornar mãe. No Instagram, ela compartilhou que já está tomando as precauções necessárias para começar um novo tratamento para engravidar.

Para continuar o tratamento e cuidar da saúde, ela utiliza colágeno sem ácido hialurônico, enquanto Zezé optou por incluir a substância em sua suplementação. "Ele falou: 'Eu não estou tentando engravidar. Eu não estou ‘grávido’. Quero tomar o normal'", brincou.