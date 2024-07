Famosos aproveitam terceiro dia do Festival de Inverno Rio

Rio - Diversos famosos aproveitaram, neste domingo (7), o terceiro dia do Festival de Inverno Rio, na Marina da Glória. Nomes como Clara Moneke, Preta Gil e Mell Muzillo marcaram presença no evento, que contou com apresentações de Alcione, Maria Rita e Péricles, e ainda vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 de julho. Confira!

