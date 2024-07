Mari Gonzalez encanta ao compartilhar registros em Salvador - Reprodução

Publicado 07/07/2024 18:52

Rio - Mari Gonzalez utilizou as redes sociais, neste domingo (7), para compartilhar uma série de fotos de sua viagem para Salvador. Em seu Instagram, a influenciadora mostrou o corpo sarado ao posar de biquini e encantou os seguidores.

Nos comentários da publicação, famosos e anônimos enalteceram a beleza de Mari. "Que vista", disse Cleo. "Maravilhosa", pontuou Alane Dias. "A mais linda no melhor lugar", afirmou uma internauta. "Eita que a Mari combina com Salvador demais", ressaltou uma pessoa.

Confira:

Mari assumiu o relacionamento com Pipo Marques em junho deste ano durante uma viagem pela Europa. Em entrevista recente ao DIA , Pipo, que é filho do cantor Bell Marques, deu detalhes sobre a relação com a influenciadora.