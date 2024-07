Helô Pinheiro comemora os 81 anos - Reprodução/Instagram

Helô Pinheiro comemora os 81 anos Reprodução/Instagram

Publicado 07/07/2024 15:23

Rio - Neste dia 7 de julho, Helô Pinheiro, a musa inspiradora da icônica canção 'Garota de Ipanema', celebra seus 81 anos. Antecipando as comemorações, a jornalista se reuniu com a família para uma festa íntima em um resort de Cabreúva, em São Paulo. O evento teve um bolo de dois andares, balões destacando a nova idade da aniversariante e trajes combinando.



"Viva minha mãe maravilhosa, minha grande inspiração! Te amo muito", escreveu Ticiane Pinheiro ao compartilhar registros da festa. A cartela de cores era composta por branco e azul, e mesmo aqueles que não estavam vestidos igual à aniversariante seguiram.



As outras filhas de Helô, Jô Pinheiro e Kiki Pinheiro, também aderiram aos looks combinando e compartilharam os bastidores nas redes sociais. A comemoração ocorreu no resort Japy Golf, onde a família se hospedou, com diárias que podem chegar a R$ 2 mil, dependendo da data.



Em seu perfil pessoal, Helô Pinheiro exibiu a boa forma enquanto expressou gratidão pelas mensagens de carinho recebidas. "Gratidão com emoção a todos que se dirigem a mim com admiração por não parecer ter os 81 anos que dizem inspirar muita gente por mostrar alegria, mesmo tendo passado por momentos difíceis e outros encantados", escreveu.