Ex-BBB teria sido procurada por empresário do cantorReprodução/Instagram

Rio - Key Alves, de 24 anos, revelou ter rejeitado um encontro com Bruno Mars, de 38. Durante sua participação no programa 'Sabadou com Virginia', no SBT, a jogadora de vôlei disse que foi procurada pelo empresário do artista quando ele esteve no Brasil para se apresentar no festival de música The Town, no ano passado. No entanto, o encontro não aconteceu, pois ela não estava em São Paulo.

"Foi uma história muito doida. Eu estava no interior, e teve show dele aqui em São Paulo. Uma amiga minha, muito famosa aqui no Brasil, me liga (e fala): 'Key, onde você está?'. Falei 'tô em Bauru', e ela (respondeu) 'o empresário do Bruno Mars me ligou e perguntou quem é essa, mostrando seu Instagram", contou.

Key ainda revelou a sua reação ao descobrir o suposto interesse do músico. "Eu travei. Falei 'não acredito!'. Não fui. Como eu iria assim, do nada? Só de particular, e não iria gastar num particular nunca", disse ela, comentando sobre a possibilidade do empresário mandar um jatinho: "Quem disse que mandou? Eu também não ia ter essa cara de pau (de pedir)", afirmou a ex-BBB.