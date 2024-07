Giovanna Ewbank posta cliques da festa junina na escola dos filhos - Reprodução

Publicado 07/07/2024 18:10

Rio - Giovanna Ewbank compartilhou, neste sábado (6), uma série de fotos da festa junina na escola dos filhos, Titi, Bless e Zyan. Em seu Instagram, a apresentadora publicou um longo texto desabafando sobre o dia corrido e não escondeu a emoção com o momento especial.

"Se eu fosse registrar aqui tudo o que aconteceu hoje, eu precisaria de um rolo de 30 fotos pelo menos! Meus filhos estudam na mesma escola e hoje foi dia de festa junina, mas Zyan dançou no primeiro horário do dia, Bless no horário do almoço e Títi no final da tarde... ou seja, um dia inteiro de festa, dança, brincadeiras, comida típica e de quebra uma dor na lombar absurda (que já tinha passado mas voltou com tudo hoje)", contou.

Em seguida, Giovanna deu detalhes sobre as apresentações e explicou a participação do marido, Bruno Gagliasso, na dança do filho caçula. "Mas foi lindo! Eles amaram e brincaram muito! Zyan, como sempre, só entrou para dançar se o pai fosse também (por isso Bruno já está craque na dança junina, ele dança todo o ano), Bless dançou o 'Auto do Boi Estrela' e tocou flauta, foi lindo…e Títi dançou com 'Jongo da Serrinha' e foi emocionante", disse.

