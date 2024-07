Leandra Leal celebra aniversário de 10 anos da filha, Julia - Reprodução / Instagram

Leandra Leal celebra aniversário de 10 anos da filha, JuliaReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 16:43 | Atualizado 22/07/2024 16:44

Rio - Leandra Leal, que está grávida, abriu um álbum de fotos para celebrar, nesta segunda-feira (22), o aniversário de Julia, sua filha mais velha, com o ex-marido Alexandre Youssef.

"Ela me fez mãe. 10 anos de amor", escreveu na publicação nas redes sociais. "Dia 22/07, meu dia de sorte. Dia da minha filha. 10 anos. Duas mãos cheias. 1 década. Infinito amor", completou ela através do Stories.O pai da jovem também celebrou a data. "Julia Leal Braz de Almeida Youssef. 10 anos hoje! Agradeço todos os dias a alegria e o privilégio de ser seu pai. Parabéns, meu amor", disse Alexandre.Julia foi adotada por Leandra e Alê quando tinha apenas 2 anos. A ariz precisou esperar três anos e oito meses na fila da adoção com o então marido, de quem se separou em 2018. Em março deste ano, a menina foi promovida a irmã mais velha. Aos 41 anos, Leandra anunciou que estava grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Guilherme Burgos.