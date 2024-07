Virginia e Zé Felipe impressionam ao presentear Leonardo com barco - Reprodução / Instagram

Rio - As comemorações para o aniversário de Leonardo já começaram. O cantor faz 61 anos no dia 25 de julho, mas nesta segunda-feira (22), foi surpreendido com um barco dado de presente por Virginia e Zé Felipe.

"Essa semana é aniversário do Léo e já iniciamos as comemorações! Já entregamos nosso presente pra ele, até pra gente curtir juntos esses dias aqui na fazenda! Léo é uma das melhores pessoas que eu conheço e merece tudo de melhor que o mundo pode oferecer. Viva o Léo!", escreveu a influenciadora ao compartilhar um vídeo do momento nas redes sociais. "Essa semana é aniversário do Léo e já iniciamos as comemorações! Já entregamos nosso presente pra ele, até pra gente curtir juntos esses dias aqui na fazenda! Léo é uma das melhores pessoas que eu conheço e merece tudo de melhor que o mundo pode oferecer. Viva o Léo!", escreveu a influenciadora ao compartilhar um vídeo do momento nas redes sociais.

Poliana Rocha, mulher de Leonardo e mãe de Zé comemorou o presente: "Léo ganhou um presentão do filho e da nora e ficou imensamente feliz e agradecido!!!! Amanhã ,já vamos passear de lancha nova... que delícia".



A embarcação se chama Talismã, mesmo nome da fazenda do sertanejo. O barco veio com desenhos dos seus netos, filhos de Virginia e Zé Felipe: Maria Alice, de 2 anos, Maria Flor, de 1, e Zé Leonardo, que ainda está na barriga da apresentadora.

