Giovanna Pitel revela que cortaram seu cabelo sem permissão após sair do 'BBB 24'Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 19:39

Rio - Giovanna Pitel, de 24 anos, revelou nesta segunda-feira (22) que após sair do "BBB 24", profissionais cortaram seu cabelo sem sua permissão. Através do Stories no Instagram, a apresentadora desabafou sobre o caso e contou que não conseguiu reagir a tempo. Agora, ela está na torcida para a mecha cortada crescer rápido.