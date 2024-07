Endrick com namorada, mãe e pai - Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 18:37

Rio - Endrick, um dos novos craques do futebol brasileiro, passou por nova polêmica envolvendo sua namorada, Gabriely Miranda, de 21 anos, e mãe, Cíntia Ramos, 43, na festa de aniversário de 18 anos, neste domingo (21). Depois de ter dado o primeiro pedaço de bolo para o irmão, Noah, de 4 anos, o atleta foi chamado a atenção pelo caçula quando foi entregar a segunda fatia para sua companheira. "Vai dar para a mamãe", disse o pequeno em vídeo que circula nas redes sociais.

Não é o primeiro rumor de desentendimento entre a influenciadora e a mãe do rapaz. A família participou do programa "Conversa Com Bial", da TV Globo, em que a modelo deixou em aberto se irá para a Europa com o jogador, que vai se apresentar neste sábado (27) ao Real Madrid. "Será? É uma incógnita ainda. A gente ainda está resolvendo as coisas", disse Gabriely.

A mãe de Endrick declarou de imediato: "Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá é ele, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid. Foi para isso que eu passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então, isso aí é um sonho realizado". Após a gravação, Cíntia postou uma foto com os familiares e Pedro Bial, em que cortou a nora. Pouco depois, o mesmo clique contendo a influenciadora foi compartilhado pelo pai do atleta, Douglas Ramos.

Endrick atraiu olhares no Palmeiras, jogou pela Seleção na Copa América e vai estrear, neste fim de semana, no Real Madrid, time espanhol no qual Vini Jr e Eder Militão também são contratados.