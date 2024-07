Lucas Rangel se casa com Lucas Bley em Las Vegas - Reprodução / Instagram

Lucas Rangel se casa com Lucas Bley em Las VegasReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 16:30

Rio - Lucas Rangel se casou em Las Vegas, nos Estados Unidos, com Lucas Bley. O influenciador, de 27 anos, compartilhou o momento em seu perfil no Instagram, com uma série de fotos e vídeos. O casal, realizou a cerimônia em uma capela vazia e vestiram um conjunto de shorts e camisa com gravata e calçado informal.

fotogaleria

"Casamos em Las Vegas", contou Rangel, ganhando felicitações dos amigos, incluindo famosos. "Ai, amigo, tão brega. Que lindo! Eu amo", disse Viih Tube. "Que tudo", disse Gkay.

Os dois viajaram para o exterior para celebrar o aniversário de 32 anos de Bley, que ganhou uma declaração de amor do companheiro. "O Bley é amor, carinho, toque, presença, tempo, justiça, bondade pura. Ele também é impulsivo, sistemático e desesperado, mas nada disso atrapalha o meu amor por ele. Até porque quem disse que sou a pessoa mais fácil de lidar? Já estou no lucro se alguém me ama dessa forma. Te amo amor de uma forma que você nem imagina. Em breve o nosso 'sim' será eterno". Eu e você contra o mundo e, um dia, uma família, elogiou Rangel.