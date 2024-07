Ana Hickmann posta vídeo inspirador sobre superação - Reprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 15:12

fotogaleria

"Se existe uma coisa que consigo reconhecer a cada dia que se passa, é que não há tempestade que me faça esquecer que sempre o sol vem depois", dizia o áudio do vídeo compartilhado Ana em seu perfil do Instagram.

Na legenda da publicação, a apresentadora citou um trecho da narração. "Que a gente nunca esqueça que o sol tá ali, pronto pra brilhar pra gente de novo. Tudo passa!", afirmou ela, que ainda desejou: "Boa semana". Nos comentários, os fãs de Ana exaltaram a força e a coragem dela.

"Sua força, coragem e determinação inspiram todas as mulheres. Eu te amo, Aninha", escreveu um perfil. "A mulher que você é inspira tantas outras… Que exemplo gigantesco você se tornou", disse outro. "Sua garra, transparência e integridade são inspiração para muitas mulheres, Ana. Você é extraordinária! Sinto orgulho e admiração cada dia que passa. Obrigada por mostrar que é possível recomeçar e conquistar nossas metas. Que Deus continue te iluminando!", afirmou um terceiro.