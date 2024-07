Junior Lima recria foto da infância e encanta famosos e internautas: ’Mesma essência’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 22/07/2024 12:27 | Atualizado 22/07/2024 12:28

Rio - O cantor Junior Lima, de 40 anos, utilizou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (22), para recriar uma foto da infância e encantou familiares, famosos e internautas. O artista compartilhou um registro com o mesmo instrumento, imitando a pose e vestindo uma roupa igual de quando era pequeno.



"Olha onde a gente chegou! O amor pela bateria continua igual, achando que só o cabelo mudou (um pouco)", escreveu o cantor na legenda do vídeo. O visual composto por camisa listrada amarela e branca, com short e tênis branco ganhou uma versão atualizada.