Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Luana PiovaniReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2024 11:17 | Atualizado 22/07/2024 11:17

Rio - Luana Piovani, de 47 anos, abriu o jogo e falou sobre a possibilidade de participar do "Big Brother Brasil", da TV Globo, ao responder o comentário de uma fã no Instagram, neste fim de semana. A atriz e apresentadora provocou a equipe do reality show ao dizer que não teriam coragem de convidá-la para fazer parte da atração e nem verba.

fotogaleria

"Queria ver você no 'BBB', mas acho que não vai rolar, né?", escreveu um internauta. Luana, então, respondeu: "Eles não têm coragem e nem dinheiro". Os usuários da rede social repercutiram o comentário da artista. "Adoro as suas respostas", disse um. "Você é demais", comentou outro. "O Boninho tem que tirar o escorpião do bolso", brincou uma terceira pessoa.