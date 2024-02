Luana Piovani critica a TV Globo e o BBB em podcast - Reprodução / Vídeo

Luana Piovani critica a TV Globo e o BBB em podcastReprodução / Vídeo

Publicado 23/02/2024 11:54

Rio - Luana Piovani participou de um episódio do podcast "Pod Delas", que foi ao ar nesta quinta-feira (22), e fez declarações polêmicas. Com mais de uma hora de conversa, a atriz, de 47 anos, abordou diversos temas, entre eles sua vida pessoal, carreira e o "Big Brother Brasil". Ela não economizou nas críticas ao programa.



"Isso é um grande Coliseu. O Big Brother e o que é? É você ver o outro na merda. Eles ganham com a desgraça alheia. Eu acho uma loucura", disse Piovani, acrescentando sobre a possibilidade de participar do reality: "Seria o maior dinheiro que eles já ganharam na face da terra, só se fosse o maior dinheiro que eu ganharia na face da terra".



Mas a artista não parou por aí. Ao comentar sobre o início da carreira, aos 14 anos, desabafou que a experiência na sua primeira protagonista na TV, na minissérie “Sex Appeal”, não foi nada agradável. Na época, a atriz tinha 16 anos.



"(Eu) me traumatizei, mandei todo mundo à merda, inclusive a Globo, voltei para São Paulo", revelou. "Não sei até agora por que o povo fica babando na porta dessa empresa".

Assédio

Ainda sobre a emissora, Luana relatou ter sofrido assédio aos 21 anos de um diretor de 80. Segundo a atriz, ele pediu para ela sentar no colo dele, mas não aceitou. Piovani disse ainda que acredita ter sido esse motivo que a tirou do elenco da novela "Anjo Mau".



Morando em Portugal há cinco anos, Luana Piovani afirmou que não pensa em voltar ao Brasil e nem tem a intenção de se casar de novo: "Nem se Jesus descer do céu. Não tem chance".