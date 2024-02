Xuxa posa com blusa do meme 'Calma, Calabreso' em navio - Reprodução/Instagram/Blad Meneghel

Publicado 23/02/2024 19:54

Rio - Xuxa Meneghel tem curtido bastante o cruzeiro que organizou para celebrar seus 60 anos de idade. Nesta sexta-feira (23), a atriz compartilhou cliques do seu look para o segundo dia de festas, que teve como inspiração o bordão "Calma Calabreso". O meme foi criado pelo cantor Toninho Tornado, mas ganhou as redes novamente na boca de Davi, do 'BBB 24'.