Ticiane Pinheiro e Cesar TralliReprodução do Instagram

Publicado 23/02/2024 13:49 | Atualizado 23/02/2024 13:49

Rio - Cesar Tralli usou o Instagram, nesta sexta-feira, para celebrar os dez anos de relacionamento com Ticiane Pinheiro. O âncora do "Jornal Hoje", da TV Globo, compartilhou uma foto ao lado da amada, relembrou o primeiro encontro dos dois e se declarou para ela.

"Vidinha, 10 anos juntos! Uau. Me lembro do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Meus olhos brilharam de felicidade. Hoje, vejo como estes 10 anos só me fizeram bem. Construímos uma família, somos unidos, cúmplices, eternos namorados. Muito obrigado por estes 10 anos e muito obrigado pelos próximos 10,20,30…Pois tudo que mais desejo é continuar do seu lado", escreveu.

Nos comentários, Ticiane também comemorou o dia especial e retribuiu o carinho do marido. "Meu eterno namorado! Sou muito feliz ao seu lado! Que venham 20,30,40 anos... juntos! Te amo pra sempre!".

A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, e Tralli oficializaram a união em 2017. Os dois são papais de Manuella. Ticiane também é mamãe de Rafa Justus, fruto do relacionamento anterior com Roberto Justus.