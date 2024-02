Ana Castela esbanja beleza natural em registros de viagem para a Colômbia - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2024 20:51

Rio - A cantora Ana Castela, de 20 anos, tirou o fôlego de seguidores com alguns registros de suas férias para Cartagena, na Colômbia. Nesta sexta-feira (23), a sertaneja investiu em um biquíni preto para curtir um passeio de barco de luxo e abalou as redes com sua barriguinha sequinha.