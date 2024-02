Lexa viaja para Noruega com Ricardo Vianna - Reprodução

Publicado 23/02/2024 19:30

Rio - Após comemorar o aniversário com um festão no Rio, agora, Lexa vai curtir uns dias de descanso. A cantora revelou, nesta sexta-feira (23), que viajou para a Noruega na companhia do namorado Ricardo Vianna e contaram o motivo do destino escolhido.

"Eu estou muito animada", disse. "Viemos procurar a aurora boreal", explicou Lexa no vídeo compartilhado em seu story do Instagram.