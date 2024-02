Lexa comemora aniversário com festão no Rio - Marcelo Sá Barretto/ Agnews

Lexa comemora aniversário com festão no RioMarcelo Sá Barretto/ Agnews

Publicado 21/02/2024 22:28

Rio - Lexa está comemorando seu aniversário com um festão na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A cantora, que completa 29 anos nesta quinta-feira (22), posou ao lado do namorado, Ricardo Vianna. O evento, segundo a artista, foi um presente que ganhou de sua mãe, Darlin Ferratry.

fotogaleria

"Amanhã é meu aniversário, só que eu decidi esse ano fazer diferente. A festa é hoje e eu vou fazer a vida, então vou fazer essa entrada no meu aniversário, entendeu? Porque amanhã vou viajar. E estou fazendo a festa e estou super ansiosa. Eu surtei! A festa está muito maior, muito mais linda do que eu imaginei. Foi um presente da minha mãe, ela me deu. Mãe, eu te amo muito. Muito obrigada", disse mais cedo em seus stories do Instagram.

Para a ocasião, que teve o tema "No Brilho", Lexa apostou em um look preto brilhoso e um salto alto.