MC Ryan faz visita a hospital para tratar de inflamação no braçoReprodução/Instagram

Publicado 22/02/2024 22:25

Rio - O cantor MC Ryan SP, de 22 anos, levou fãs às gargalhadas com seu medo de agulhas ao compartilhar registros do seu tratamento no Hospital Albert Einstein. Nesta quinta-feira (22), o artista teve que visitar a casa de saúde para checar novamente o estado de um de seus braços, que vinha apresentando inchaço e vermelhidão desde o dia anterior.

"Meu braço inflamou muito ontem. Tinha ido no Albert Einstein, mas depois que amanheci com o braço ainda mais inchado tive que voltar e tomar alguns remédios na veia", escreveu o MC em seus stories do Instagram. Apesar de não ter dado mais detalhes sobre a origem do problema, Ryan registrou diversos aspectos da visita, incluindo o momento em que foi administrada uma injeção em suas nádegas.No clipe, o "bololo" surge de pé, com as costas viradas para uma enfermeira enquanto tenta arranjar coragem para receber o antibiótico: "Você tá dizendo que não dói, né? Tem certeza? Ó o tamanho dessa agulha, moça! 'Cê' é louco!", exclamou o influenciador. Logo em seguida, Ryan desiste de tomar a "agulhada" de Benzetacil em pé e decide se deitar em uma cadeira reclinável para não correr o risco de desmaiar. O funkeiro recebeu alta da unidade pouco depois, mas revelou ainda estar sentindo bastante dor na região quando chegou em casa.Internautas não perderam a chance de fazer piada com a reação do dono do hit 'Tubarão Te Amo': "Onde já se viu, gente. Ele tem até tatuagem no rosto e tá com medo de uma agulha? Me poupe", pontuou um perfil. "Vazou eu! Só de ver uma injeção já dá vontade de chorar. Muito bom ele perguntando várias vezes se ia doer mesmo, sou igualzinho", contou outro. "Mas da tatuagem não tem medo, Ryan? Kkkk Quem nunca, né, 'galere'. Esse menino é um ícone", brincou um terceiro. "Não julgo porque sou do mesmo jeito. Talvez até pior! Tentei perder de tudo pra perder o medo e nada", admitiu mais um.