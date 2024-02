Gretchen e o marido Esdras de Souza - Reprodução / Instagram

Gretchen e o marido Esdras de SouzaReprodução / Instagram

Publicado 22/02/2024 21:36 | Atualizado 22/02/2024 21:51

Rio - Gretchen, de 64 anos, surgiu revoltada nesta quinta-feira (22), no Stories do Instagram, após receber um comentário de um internauta a respeito do casamento dela com Esdras de Souza. O usuário do Instagram questionou quem seria 'o macho da relação' do casal, e a artista rebateu o julgamento.

"Zé Ruela, eu te desafio a vir falar isso na minha frente! Ele deve estar querendo conhecer a masculinidade do meu marido. Garanto que é bem satisfatória. Coisa que deve estar faltando em você", começou a artista. "E então, meus seguidores, bora denunciar esse idiota, que não respeita nem minha cirurgia?", disparou.

Gretchen passou por uma cirurgia, na última terça-feira (20), devido a um quadro de adenomiose que fez com que ela precisasse retirar o útero. Ela tem atualizado os fãs sobre o estado de saúde através das redes sociais.